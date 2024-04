Russia: Wsj, Putin non ordinò direttamente morte Navalny

(Keystone-ATS) Il presidente russo Vladimir Putin non ha probabilmente ordinato direttamente la morte del suo principale oppositore Alexei Navalny.

Lo riporta il quotidiano statunitense Wall Street Journal citando fonti dei servizi segreti americani. La conclusione dell’intelligence statunitense è criticata dagli alleati di Navalny.

Coloro che affermano che Putin non sapesse “chiaramente non capiscono come funziona la Russia moderna. L’idea che Putin non fosse informato e non abbia approvato l’uccisione di Navalny è ridicola”, mette in evidenza in una nota al Wall Street Journal (Wsj) Leonid Volkov, alleato di Navalny.

Mosca: “Speculazioni inutili”

“Ho visto l’articolo. Non lo descriverei come un articolo di alta qualità che merita attenzione. Sono solo speculazioni inutili”. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato con i giornalisti la pubblicazione del Wsj. “Sembra che l’obiettivo fosse quello di dare al pubblico mondiale qualcosa da leggere nel fine settimana”, ha tagliato corto Peskov.