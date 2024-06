Salari nominali nel 2024: crescita dello 0,6%, UST

(Keystone-ATS) Quest’anno i salari dovrebbero leggermente progredire. Tuttavia, probabilmente non riusciranno a tenere il passo con l’inflazione, indica oggi l’Ufficio federale di statistica (UST) in un comunicato.

Secondo una prima stima dell’UST, i salari nominali dovrebbero aumentare dello 0,6%. I funzionari di Neuchâtel stimano l’andamento delle paghe nominali (compresa la tredicesima) su base trimestrale. Il valore si basa su dati salariali cumulati e può variare nelle stime future.

All’atto pratico, per i dipendenti, gli aumenti salariali potrebbero essere nuovamente assorbiti dall’inflazione. Stando alla maggior parte delle previsioni, per l’intero 2024 il rincaro dovrebbe raggiungere l’1,5% circa.

Secondo i calcoli dell’UST, i salari nominali sono aumentati in media dell’1,7% lo scorso anno. Tuttavia, tenendo conto dell’inflazione media annua, del +2,1%, le paghe reali sono diminuite in media dello 0,4%. Sempre secondo gli esperti di Neuchâtel, nel 2022 i salari sono aumentati dello 0,9% in termini nominali e diminuiti dell’1,9% in termini reali.