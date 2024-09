Sale a 127 morti e 54 dispersi bilancio tifone Yagi in Vietnam

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) È salito a 127 il numero dei morti dopo che il tifone Yagi ha spazzato il Vietnam settentrionale. Lo riferiscono i media statali che parlano anche di 54 dispersi, citando come fonti i funzionari dell’agricoltura.

Sono stati distrutti quasi 210’000 ettari di raccolti con 734’000 fra bovini e polli morti, scrive l’agenzia Vna. Sebbene ora il tifone si sia indebolito in una depressione tropicale, le autorità hanno avvertito che Yagi creerà ulteriori disagi mentre si sposta verso ovest.

Il tifone si è abbattuto sul Paese sabato con venti superiori a 149 chilometri orari, diventando il più potente che abbia colpito il Vietnam settentrionale negli ultimi 30 anni, dopo il suo passaggio in Cina, dove aveva giù provocato almeno due vittime e una novantina di feriti.

Il suo passaggio ha fatto crollare ponti, ha sollevato i tetti degli edifici, ha danneggiato numerose fabbriche ed ha provocato alluvioni e decine di frane diffuse.

Il nord del Paese, densamente popolato e importante centro di produzione per le aziende tecnologiche globali – tra cui la Samsung – è ora alle prese con inondazioni “storiche”, hanno affermato i meteorologi. Le autorità hanno emesso allarmi contro alluvioni e frane per 429 Comuni in 17 province settentrionali.