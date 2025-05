Sanchez a Istanbul, incontrerà il presidente Erdogan

Keystone-SDA

Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, è in visita ufficiale oggi a Istanbul dove vedrà il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, per analizzare, fra gli altri temi, la situazione a Gaza e le aspettative di pace in Ucraina, segnala La Moncloa.

(Keystone-ATS) Sanchez parteciperà anche alla riunione del Consiglio dell’Internazionale Socialista, organizzazione di cui è presidente.

Nell’incontro i due leader affronteranno il tema delle relazioni bilaterale anche in vista di un nuovo vertice fra i due Paesi previsto in Turchia, dopo quello che si è svolto a Madrid nel giugno scorso. Il riconoscimento da parte di Madrid dello Stato di Palestina, un anno fa, è stato salutato da Erdogan come “un esempio” per altri paesi.