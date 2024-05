Santi di ghiaccio piuttosto caldi

(Keystone-ATS) I santi di ghiaccio arrivano puntuali sul calendario ma quest’anno non nella realtà meteorologica. Il weekend è infatti soleggiato e caldo in gran parte della Svizzera, secondo Meteonews. Gelate non ci saranno nemmeno la settimana prossima.

I santi di ghiaccio vanno dall’11 al 15 maggio. Secondo un’antica tradizione contadina, sono le ultime notti di gelo primaverile. Ma non sarà il caso quest’anno.

Il sole domina la giornata odierna, con temperature quasi estive. Domani aumentano i rischi di temporali e lunedì la situazione sarà variabile.

Le prime testimonianze dei santi di ghiaccio risalgono al medioevo, spiega MeteoSvizzera. Serie di misurazioni effettuate in tempi recenti non hanno permesso di confermare gelate ricorrenti nelle date in questione. In tutto il mese di maggio sono comunque possibili fenomeni simili.