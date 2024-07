SBB Cargo International ordina 20 altre locomotive Vectron

(Keystone-ATS) SBB Cargo International – impresa controllata dalle FFS e da Hupac – ha ordinato 20 locomotive Vectron a Siemens Mobility, società controllata dal colosso tedesco Siemens.

Le parti hanno concordato un leasing a lungo termine con durata flessibile, spiega Siemens Svizzera in un comunicato odierno.

Il contratto prevede anche la manutenzione dei veicoli ferroviari per 15 anni nonché equipaggiamenti XLoad, un pacchetto di attrezzature che permette di trasportare carichi di rimorchio maggiori. Questo consentirà di operare sull’asse elvetico nord-sud con una sola locomotiva a quattro assi per convoglio, anziché due.

“Con l’ampliamento della flotta e XLoad il nostro cliente può servire la regione alpina in modo ancora più efficiente”, afferma Albrecht Neumann, dirigente di Siemens Mobility, citato nella nota “Questo ordine porta il numero di locomotive Vectron vendute in Svizzera a un totale di 180”.

“Per noi, Vectron è la locomotiva ideale per essere utilizzata in modo interoperativo tra i Paesi Bassi e l’Italia”, gli fa eco Sven Flore, Ceo di SBB Cargo International, a sua volta citato nel documento per la stampa. “La funzione aggiuntiva XLoad sarà utilizzata anche da noi: ci permetterà di far viaggiare treni più lunghi e pesanti in trazione singola attraverso le Alpi, evitando di dover ricorrere a locomotive a sei assi più costose”.

Siemens Mobility ha venduto quasi 2500 locomotive della famiglia Vectron a 97 clienti in 16 paesi. Ad oggi la flotta ha percorso un totale di quasi un miliardo di chilometri e, stando al costruttore, dimostra quotidianamente la propria efficienza.