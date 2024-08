Schindler: 293 ascensori e scale mobili per mega-progetto a Riyad

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Maxi commessa in Arabia Saudita per Schindler: il gruppo industriale lucernese fornirà un totale di 293 ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili per il nuovo mega progetto The Avenues di Riyad.

La struttura sviluppata dal gruppo Shomoul Holding avrà un’area di oltre 1,8 milioni di metri quadrati e una volta completata, ospiterà il più grande centro commerciale del Medio Oriente (380’000 metri quadrati) nonché altri cinque grattacieli polifunzionali con hotel, appartamenti e uffici, spiega Schindler in un comunicato odierno.

“È un progetto di grande impatto che continuerà a migliorare la qualità della vita dei residenti di Riyad e dei turisti”, afferma Danilo Calabrò, responsabile per l’Europa meridionale, Medio Oriente e l’Africa in seno alla direzione. “The Avenues promette di diventare un fulcro per l’intrattenimento e il turismo della città: i nostri prodotti contribuiranno a garantire un’esperienza eccezionale, consentendo ai visitatori di muoversi rapidamente e comodamente in tutto il complesso.”

Le novità odierne non hanno avuto grandi effetti in borsa: il buono di partecipazione (BP) – che è in questo caso il titolo di riferimento per gli analisti, non l’azione nominativa – è partito con un rialzo dello 0,7%, ma nel corso della mattinata ha virato in lievemente in negativo, per poi recuperare. Dall’inizio dell’anno il valore è salito dell’8%, mentre sull’arco di un 52 settimane il corso è aumentato dell’11%.

Fondata nel 1874, Schindler è oggi una realtà che occupa 70’000 dipendenti in oltre 100 nazioni. Il gruppo stima che le sue infrastrutture movimentano ogni giorno 2 miliardi di persone. La società fondata da Robert Schindler vede ancora come principale azionista la famiglia del capostipite, giunta ormai alla quinta generazione.