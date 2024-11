Schweizer Tafel ha recuperato 6’500 tonnellate di cibo nel 2023

Keystone-SDA

L'anno scorso, la fondazione Schweizer Tafel (Table Suisse) ha ritirato 6'500 tonnellate di cibo e altri beni che altrimenti sarebbero finiti nella spazzatura, per un valore di 45,4 milioni di franchi.

(Keystone-ATS) Secondo i suoi stessi dati, ciò ha evitato l’emissione di circa 10’600 tonnellate di CO2.

I calcoli sul CO2 sono nuovi e sono stati effettuati dall’organizzazione Eaternity, specializzata in misurazioni di questo tipo, ha annunciato oggi la fondazione.

Gli alimenti non più atti alla vendita, ma in perfetto stato provengono dal commercio al dettaglio e dall’industria. Schweizer Tafel (Table Suisse) li consegna gratuitamente a circa 500 istituzioni sociali in Svizzera, come mense per i poveri, rifugi di emergenza e centri di accoglienza per i senzatetto.

La fondazione (che esiste solo quale Schweizer Tafel e Table Suisse) non è da confondere Tavolino magico (Tischlein deck dich/Table couvre-toi) che è presente anche in Ticino.