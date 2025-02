Scontro in pista per jet del cantante dei Mötley Crüe, un morto

Keystone-SDA

Una persona è morta e altre sono rimaste ferite quando un jet privato di proprietà del cantante dei Mötley Crüe, Vince Neil (che non era a bordo), si è scontrato con un altro velivolo ieri pomeriggio all'aeroporto di Scottsdale, in Arizona.

(Keystone-ATS) Lo hanno affermato le autorità citate dal Guardian. Il jet di Neil stava atterrando all’aeroporto quando è uscito di pista e si è scontrato con un altro aereo parcheggiato, ha affermato il rappresentante di Neil, Worrick Robinson IV, in una dichiarazione.

Due piloti e due passeggeri erano sull’aereo di Neil, ma lui non era tra loro. “I pensieri e le preghiere del signor Neil vanno a tutti i coinvolti ed è grato per l’aiuto fondamentale di tutti i soccorritori che hanno prestato assistenza”, ha affermato Robinson.

Secondo quanto riportato da vari media, la fidanzata del frontman sarebbe fra i feriti. Ad aver perso la vita sarebbe invece il pilota.

Il jet in arrivo è uscito di pista e si è scontrato con un Gulfstream 200, secondo Kelli Kuester, coordinatrice della pianificazione dell’aviazione all’aeroporto di Scottsdale. Sembra che il carrello di atterraggio principale sinistro del jet in arrivo abbia ceduto, causando la collisione, ha affermato. Kuester ha detto che quattro persone erano a bordo del jet in arrivo, proveniente da Austin, Texas, e una persona era nell’aereo parcheggiato.

Due persone ferite nella collisione sono state portate in centri traumatologici e una era in condizioni stabili in un ospedale, ha detto il capitano Dave Folio del dipartimento dei vigili del fuoco di Scottsdale, aggiungendo che stavano lavorando per recuperare il corpo della persona rimasta uccisa. “I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a tutti coloro che sono coinvolti in questo”, ha detto Folio. La pista è stata chiusa e rimarrà chiusa “per il prossimo futuro”, ha detto Kuester.

L’aeroporto è un hub popolare per i jet in arrivo e in partenza dall’area di Phoenix, specialmente durante i grandi week-end sportivi come il torneo di golf Waste Management Phoenix Open.