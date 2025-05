Scontro Trump-Ramaphosa su ‘genocidio bianchi’ in Sudafrica

Keystone-SDA

Si è alzata la tensione nello Studio Ovale tra Cyril Ramaphosa e Donald Trump sulla questione degli agricoltori sudafricani bianchi accolti negli Stati Uniti.

(Keystone-ATS) “Non c’è bisogno che dica io che non c’è il genocidio degli afrikaaner, basta che ascolti i suoi amici sudafricani qui”, ha detto il presidente sudafricano. Per tutta risposta il tycoon ha mostrato a lui e a tutto lo Studio Ovale un lungo documentario che denuncia le uccisioni e le violenze subite dagli agricoltori bianchi africani. “Queste cose sono accadute in Sudafrica”, ha sottolineato Trump.

Trump ha accusato Ramaphosa di non intervenire contro le violenze sugli agricoltori bianchi. “Le loro terre vengono espropriate, loro vengono uccisi e il governo non fa nulla”, ha attaccato il tycoon. Il presidente sudafricano ha replicato che gli atti di violenza sono opera di “una minoranza di estremisti neri. Non è la linea del governo”.