Scuola bruciata in Kenya, le giovani vittime sono almeno 21

(Keystone-ATS) Potrebbero essere più delle 21 accertate, le giovani vittime dell’incendio divampato la scorsa settimana nel dormitorio della scuola Hillside Endarasha a Nyeri, in Kenya.

Oggi i patologi del governo keniano inizieranno le analisi del DNA per identificare i resti dei corpi degli alunni, tra i 9 e i 13 anni, che sono rimasti intrappolati durante la notte nella stanza in fiamme, in cui dormivano 156 giovani, di cui una decina mancherebbero ancora all’appello.

Secondo le prime ricostruzioni, come riporta il sito Kenyans, l’incendio sarebbe stato provocato dall’esplosione di una lampadina. Dopo che nei giorni successivi alla tragedia della Hillside, sono bruciati altri due dormitori, nelle città di Isiolo e Meru, il governo ha disposto severi controlli sulla sicurezza antincendio in tutte le scuole.