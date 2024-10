Servizio telefonico nazionale per vittime violenze

(Keystone-ATS) La Svizzera disporrà, a partire da novembre 2025, di un servizio telefonico nazionale di consulenza per le vittime di violenza, disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette e gestito dal Centro di consulenza per le vittime del cantone di Zurigo.

Attualmente non esiste un numero telefonico nazionale, gratuito e attivo 24 ore su 24, che permetta alle vittime di violenza di ottenere una prima consulenza. La Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica obbliga gli Stati firmatari di istituire un tale numero.

Con la sua lunga esperienza, il Centro di consulenza per le vittime (LAVI) di Zurigo “dispone delle condizioni ideali per gestire un centro di consulenza 24 ore su 24, sette giorni su sette”, ha indicato oggi il governo zurighese, che intende quindi istituire un servizio specifico per un’offerta nazionale.

Informazioni e consulenza

Le vittime di violenze potranno ottenere informazioni “di prima mano” e saranno in seguito rapidamente indirizzate al centro di consulenza per le vittime o all’istituzione più adatta a loro. In caso di emergenza, il servizio di consulenza potrà reagire con un intervento di crisi, precisa l’esecutivo zurighese.

Il servizio telefonico nazionale di consulenza per le vittime di violenze sarà accessibile attraverso un numero a tre cifre. Affinché questo numero possa essere introdotto, il Consiglio federale deve prima decidere una modifica della pertinente ordinanza, che dovrebbe avvenire a metà del prossimo anno.