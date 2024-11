SG: due persone gravemente ferite in un appartamento di San Gallo

Keystone-SDA

Uno svizzero di 36 anni e una donna non ancora identificata sono sono stati ritrovati gravemente feriti ieri sera in una appartamento di San Gallo. .

(Keystone-ATS) Poco prima delle 18.30 la centrale di emergenza ha ricevuto una richiesta urgente di aiuto per una donna in un appartamento di un condominio. La pattuglia intervenuta sul posto ha trovato i due feriti. Entrambi sono stati trasporti in ospedale e sottoposti a un intervento chirurgico d’urgenza.

Ieri sera l’identità della donna non era ancora stata accertata. La procura e la polizia cantonale hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto. La polizia cantonale al momento sembra escludere il coinvolgimento di altre persone.

Oltre a un nutrito contingente di polizia cittadina e cantonale, sono intervenuti sul posto i soccorritori e i vigili del fuoco professionisti per recuperare i feriti.