SG: trovato un chilo di droga in un’auto alla dogana di Au

(Keystone-ATS) Durante un controllo effettuato il lunedì di Pasqua, funzionari doganali hanno scoperto un chilogrammo di droga nascosto in un veicolo al valico di frontiera di Au (SG).

Stando a un comunicato dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), sono stati sequestrati oltre 500 grammi di cocaina, quasi 200 g di eroina e poco più di 200 g di hashish in vari nascondigli.

Il conducente del veicolo con targhe tedesche proveniva dall’Austria e si era inizialmente identificato con una patente di guida falsa, viene inoltre precisato.

L’ispezione del veicolo non ha rivelato soltanto la droga. È emerso anche che al conducente – di nazionalità albanese – era stato vietato l’ingresso in Svizzera. Per questo motivo è stato consegnato alla polizia cantonale sangallese assieme agli stupefacenti sequestrati.