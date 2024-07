SG: uomo ferisce con machete cinque persone, alcune gravemente

(Keystone-ATS) Un uomo di 34 anni ha ferito ieri sera con un machete cinque persone, alcune delle quali gravemente, all’interno e all’esterno di un condominio di San Gallo.

Tutte le vittime e il presunto autore dell’aggressione sono state sottoposte a intervento chirurgico, ma la loro vita non è più in pericolo, ha comunicato oggi la polizia cantonale. Il 34enne era noto alla polizia come “uomo mentalmente instabile” ed è stato arrestato.

L’allarme è scattato poco dopo le 21.30. Secondo le prime informazioni l’uomo avrebbe attaccato nella tromba delle scale una donna di 29 anni incinta che stava andando a trovare il padre residente nel condominio. Quest’ultimo, 66enne, è stato anch’egli aggredito e ferito gravemente dal presunto colpevole nel momento in cui è accorso in aiuto della figlia, aggiunge la nota.

Diversi vicini, accortisi di quanto successo, hanno seguito il 34enne all’esterno dell’immobile, dove l’uomo ha ferito un’altra inquilina di 31 anni che aveva con sé un bimbo di 3 mesi e stava rientrando a casa, ha indicato a Keystone-ATS il portavoce della polizia Hanspeter Krüsi. Anche il bambino è rimasto ferito.

I condomini sono riusciti a trattenere il presunto colpevole, che ha riportato ferite non specificate. Anche un’altra persona è rimasta ferita, ha aggiunto la polizia.

Nell’appartamento del 34enne sono stati trovati un liquido infiammabile e gas. L’intera palazzina è stata evacuata, ha aggiunto la polizia. A causa del rischio di esplosione, sono stati chiamati i vigili del fuoco della città di San Gallo.

La polizia cantonale, sotto la direzione della procura del cantone di San Gallo, indaga sugli esatti retroscena e sulla dinamica dei fatti. I servizi di emergenza sono intervenuti sul posto con un grande contingente, tra cui diverse pattuglie della polizia comunale di San Gallo e vari specialisti della polizia cantonale di San Gallo, un pubblico ministero e quattro ambulanze.