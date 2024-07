SH: aggressione con coltello alla stazione, un ferito leggero

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un giovane in stato alterato ha aggredito ieri pomeriggio diverse persone con un coltello davanti alla stazione di Sciaffusa. Un uomo ha riportato leggere ferite e una passante è stata portata in ospedale in ambulanza per controlli.

Una lite fra diverse persone è scoppiata davanti alla stazione ferroviaria intorno alle 15 del pomeriggio, indica oggi in una nota la polizia di Sciaffusa.

Stando ai primi accertamenti, un 19enne che si trovava sotto l’effetto di alcol, narcotici e farmaci, ha inseguito – impugnando un coltello – un’altra persona che ha attraversato un bus fermo davanti alla stazione.

Una volta sceso dal bus, il giovane è stato disarmato dai passanti e bloccato a terra fino all’arrivo degli agenti di polizia che lo hanno arrestato. L’uomo è stato deferito davanti al Ministero pubblico sciaffusano.