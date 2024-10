Sicpa ristruttura, taglierà fino a 120 impieghi nel canton Vaud

(Keystone-ATS) Taglio occupazionale presso Sicpa, multinazionale con sede a Prilly (VD) specializzata negli inchiostri di sicurezza per le banconote nonché altri documenti come passaporti e patenti.

Confrontato con un difficile contesto internazionale il gruppo prevede di cancellare sino a 120 impieghi nel canton Vaud.

La notizia, diffusa dalla RTS, è stata confermata all’agenzia Awp da un responsabile della comunicazione dell’impresa. Sicpa sta valutando una serie di misure finanziarie e operative da attuare entro la fine dell’anno, che riguarderanno l’intero gruppo e le sue entità.

L’addetto stampa non ha voluto prendere posizione sugli effetti che i provvedimenti avranno sull’organico all’estero. La società, che opera in più di 40 paesi, ha 3000 dipendenti in tutto il mondo, di cui 1000 in Svizzera, a Prilly e nel sito industriale di Chavornay (VD).

L’azienda sta affrontando delle difficoltà a causa di un quadro economico internazionale che “si è deteriorato” e di tensioni geopolitiche “che si sono notevolmente aggravate in molte regioni del mondo negli ultimi anni, e ancor più negli ultimi mesi”, si legge in un comunicato.

“Alcuni dei nostri progetti sono stati ritardati e i nostri affari sono direttamente influenzati dall’aumento dei prezzi delle materie prime, dall’inflazione, dai tassi di cambio sfavorevoli e dagli effetti delle sanzioni internazionali che rispettiamo”, spiega l’azienda, i cui clienti sono principalmente gli stati.

Di fronte a questa situazione la dirigenza ha deciso di attuare una riorganizzazione per consentire al gruppo di gestire i progetti attuali e futuri “con maggiore agilità”. Sicpa afferma anche di voler intensificare gli sforzi nel campo della tecnologia digitale, per conquistare nuovi segmenti di mercato.

L’azienda è stata fondata nel 1927 e il suo nome è l’acronimo dell’allora denominazione: Société Industrielle et Commerciale de Produits Alimentaires. La società è in mani private e non fornisce informazioni su utili e fatturato.