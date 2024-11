SIX anticipa accelerazione entrate in Borsa nel 2025

Nel 2025 si registrerà un incremento delle offerte pubbliche iniziali (IPO) in Svizzera. Ne è convinto Bjorn Sibbern, responsabile delle Borse presso l'operatore SIX.

(Keystone-ATS) Non sarebbero poi solo aziende basate nella Confederazione ad essere interessate all’entrata in Borsa in Svizzera, ha spiegato all’agenzia economica AWP l’ex presidente dei mercati europei presso Nasdaq.

“Siamo attualmente in discussione con tre/cinque imprese straniere che mirano all’entrata sul mercato svizzero”, ha detto Sibbern. Il successo di Galderma ha suscitato interesse non solo in Europa, ma anche in Medio Oriente e Asia.

Volumi transazioni saliranno

In Svizzera, SIX Swiss Exchange lo scorso marzo ha registrato la sua più grande introduzione in borsa dal 2017, proprio con Galderma. L’ex impresa di Nestlé e L’Oréal aveva un valore di circa 14,5 miliardi di franchi all’inizio degli scambi e da allora l’azione del laboratorio dermatologico è cresciuta di circa il 40%. La settimana scorsa, Sunrise ha fatto poi il suo grande ritorno alla Borsa svizzera.

Aumenti di entrate sui mercati porteranno anche maggiori scambi nel 2025, sostiene Sibbern. Nell’insieme, ci si aspetta una ripresa dei volumi di transazione nel corso del prossimo anno. Ci si attende anche una certa volatilità: “Ci sono ancora molte incertezze riguardo alla guerra in Ucraina e alle tensioni in Medio Oriente”.

Contrariamente alle attese, gli effetti delle elezioni presidenziali americane sono invece stati minimi. “I volumi sono rimasti globalmente stabili e la volatilità è leggermente aumentata poco prima del voto, ma è tornata nella norma in seguito”, ha constatato il direttore.