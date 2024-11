Smog killer in Pakistan, Unicef chiede azioni urgenti

Keystone-SDA

L'alto tasso di smog in Pakistan sta mettendo a rischio milioni di bambini: a denunciarlo è il rappresentante dell'Unicef nel Paese asiatico, che ha esortato il governo a intensificare gli sforzi per ridurre l'inquinamento atmosferico e proteggere la salute pubblica.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Oltre 11 milioni di bambini sotto i cinque anni sono esposti ad aria pericolosa e tossica nelle aree più colpite”, ha affermato Abdullah Fadil, rappresentante dell’Unicef in Pakistan, in una dichiarazione, esprimendo profonda preoccupazione per l’ impatto sulla salute dei bambini piccoli.

La scorsa settimana sono stati segnalati livelli record di inquinamento atmosferico a Lahore e Multan, che hanno superato di oltre 100 volte le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità, causando centinaia di ricoveri ospedalieri, tra cui decine di bambini. Le immagini satellitari hanno rivelato l’entità dell’inquinamento, chiaramente visibile nelle immagini dallo spazio.

Prima di questi livelli record, circa il 12% dei decessi tra i bambini sotto i cinque anni in Pakistan era attribuito all’inquinamento atmosferico, ha osservato Fadil, mettendo in guardia dagli impatti a lungo termine degli straordinari livelli di smog di quest’anno, con bambini e donne incinte particolarmente vulnerabili.

“I bambini piccoli sono i più colpiti perché respirano due volte più velocemente degli adulti e lo smog può compromettere significativamente lo sviluppo del cervello e dei polmoni nei bambini piccoli, esponendoli al rischio di battute d’arresto cognitive per tutta la vita. Le donne incinte esposte a livelli elevati di inquinamento hanno maggiori probabilità di partorire prematuramente e di avere bambini con problemi, ha aggiunto Fadil.

La situazione è particolarmente grave nel Punjab dove le scuole sono rimaste chiuse fino a metà novembre per l’allarme smog. Quasi 16 milioni di bambini non hanno potuto avere accesso all’istruzione.