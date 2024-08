SO: trovata persona morta dopo esplosione

(Keystone-ATS) La scorsa notte a Rüttenen (SO) una persona è stata ritrovata morta in un appartamento. In precedenza si è verificata un’esplosione. L’identità della vittima e le cause della deflagrazione, e del conseguente incendio, non sono note. La polizia cerca testimoni.

L’esplosione è stata segnalata attorno alle 00:45, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale solettese. All’arrivo dei soccorsi l’appartamento al pianterreno era già avvolto dalle fiamme.

Durante le operazioni di spegnimento del fuoco i pompieri hanno trovato il corpo. Per l’identificazione e per capire la causa del decesso è stato chiesto l’intervento dell’Istituto di medicina legale.

Alcuni appartamenti della palazzina non sono più abitabili. Il Comune cerca soluzioni assieme ai diretti interessati.