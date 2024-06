Soldati svizzeri e russi riuniti per una semi-maratona a Sarajevo

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Soldati svizzeri hanno partecipato il mese scorso ad una semi-maratona a fianco di soldati russi a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Vale il primato dello sport e non quello della politica, afferma il portavoce dell’esercito citato dall’edizione odierna della NZZ.

Svizzera e Russia fanno parte del Comitato Internazionale Sport Militari (CISM), la terza più grande organizzazione sportiva al mondo che conta 141 Paesi membri.

“La delegazione svizzera è autorizzata a prendere parte a competizioni con partecipazione russa su istruzioni del capo dell’esercito Thomas Süssli, a meno che queste non si svolgano in Russia o in Bielorussia”, scrive il portavoce dell’esercito Stefan Hofer citato dalla Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

A marzo 2025 i Giochi mondiali militari invernali si terranno a Lucerna e a Goms (VS). Qui tuttavia i soldati russi non saranno presenti: benché invitati dal CISM, la Svizzera ha informato le delegazioni russe e bielorusse “che l’ingresso non sarebbe stato supportato”, prosegue l’articolo.