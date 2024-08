Sondaggio Wp, Harris-Trump 49% a 45%

(Keystone-ATS) Nuovo sondaggio a favore di Kamala Harris: secondo una rilevazione Washington Post-Abc News-Ipsos.

Sul voto nazionale, la candidata presidenziale democraitca guida 49% a 45% in un duello solo contro Donald Trump, mentre includendo candidati terzi è al 47% contro il 44% del tycoon, con Robert F. Kennedy Jr. al 5%.

All’inizio di luglio, Trump era al 43%, Biden al 42% e Kennedy al 9%. Dato il margine di errore in questo sondaggio, che verifica solo il sostegno nazionale, il vantaggio di Harris tra gli elettori registrati non è considerato statisticamente significativo.

Intanto, Kamala Harris e il suo vice Tim Walz trascorreranno la giornata a bordo di un autobus nel sud-ovest della Pennsylvania, prima di spostarsi a Chicago in serata per la convention democratica che si apre domani.

La vice presidente e il governatore del Minnesota, saranno accompagnati dai coniugi, Doug Emhoff e Gwen Walz, e poi Harris e il marito terranno un a Rochester, nella contea di Beaver, dove Donald Trump ha vinto nel 2020. Si tratta dell’ottava visita in un anno e la seconda in un mese della candidata democratica in Pennsylvania, uno stato chiave per la vittoria alle elezioni del 5 novembre e dato ancora in bilico tra lei e il tycoon.