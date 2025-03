Spagna: migliaia in piazza a Valencia per esigere dimissioni Mazón

Keystone-SDA

Al grido di "Mazón dimissió!" decine di migliaia di persone sono scese in corteo stasera a Valencia per esigere responsabilità al presidente della Comunità Valenziana Carlos Mazón (PP), per la gestione dell'emergenza alluvioni che in ottobre hanno provocato 224 morti.

(Keystone-ATS) “Ni perdonamos, ni olvidamos”, non perdoniamo né dimentichiamo si legge sui cartelli di alcuni dei manifestanti nella quinta mobilitazione per protestare contro le autorità regionali ritenute colpevoli della cattiva gestione dell’emergenza.

Secondo quanto è emerso dall’indagine giudiziaria, le autorità avevano lanciato l’allarme di protezione civile alla popolazione, il giorno della peggiore catastrofe naturale che ha colpito la Spagna, quando molti dei 78 comuni sferzati dalle alluvioni era già inondato e la maggior parte delle vittime era già morta.

“I nostri familiari sono morti per la vostra incompetenza, assassini”, è scritto su un grande striscione che apre il corteo che percorre il centro della città, dietro il quale sfilano i familiari delle vittime.

La manifestazione, convocata da oltre 200 fra associazioni civiche, enti sociali e sindacati per denunciare che “le perdite materiali non si potevano evitare, ma le morti di persone sì” se fosse stato dato per tempo l’allarme di protezione civile alla popolazione, come ha segnalato in un’ordinanza la giudice istruttore di Catarroja, uno dei comuni più colpiti dalla catastrofe, che coordina l’indagine sulla gestione dell’emergenza ipotizzando i reati di omicidi e lesioni colpose.