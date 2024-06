SSR mette fine a diffusione FM entro fine anno

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) La SSR mette fine alla diffusione FM della radio. Gli svizzeri utilizzano sempre più le tecnologie DAB+ o IP (internet) per ascoltare la radio, viene spiegato in un comunicato odierno. Un nuovo investimento nella tecnologia FM sarebbe “sproporzionato”.

La SSR, le radio private e l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) avevano cominciato, una decina di anni fa, a pianificare il passaggio da FM e DAB+. Avevano previsto che il sistema DAB+ si sarebbe imposto come nuovo standard e tali previsioni si sono avverate, scrive la SSR.

Oggi, la quota di persone che ascoltano la radio solo via FM rappresenta meno del 10%. Dal 2020, il settore non è più tenuto a diffondere i programmi attraverso tale tecnologia e il mantenimento di tre sistemi paralleli è oneroso.

Oltre a questo – prosegue la SSR – con DAB+ e internet esistono due soluzioni che garantiscono una qualità del suono migliore e un ventaglio maggiore di programmi, il tutto con più efficienza dal punto di vista dei costi e dell’energia e con l’opportunità di fornire informazioni aggiuntive sotto forma di testo e immagini.

Auto nuove di serie con DAB+

Per poter ascoltare la radio tramite DAB+ è necessario avere un apposito apparecchio. Da diversi anni tutte le auto nuove sono dotate di serie con la tecnologia necessaria. Inoltre, entro fine anno l’Ufficio federale delle strade (USTRA) renderà possibile l’ascolto della radio digitale in tutti i tunnel delle strade nazionale, smantellando contemporaneamente le antenne FM.

Il Consiglio federale nell’ottobre 2023 ha prolungato un’ultima volta – fino a fine 2026 – le concessioni per le trasmissioni FM. In seguito in Svizzera sarà disponibile solo il segnale digitale. Inizialmente l’interruzione del servizio FM era prevista per la fine del 2024, ma in seguito si è deciso di concedere maggiore flessibilità al settore per garantire la migrazione verso la nuova tecnologia.