Starmer: discusso “piano vittoria” con Zelensky e Rutte

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il “piano della vittoria” evocato da Volodymyr Zelensky per mettere fine alla guerra con la Russia è stato al centro di una discussione avuta stamani dal presidente ucraino con il premier britannico Keir Starmer e il nuovo segretario generale della Nato, Mark Rutte.

Lo ha sottolineato lo stesso Starmer a conclusione dell’incontro. Rutte si è unito a un certo punto ai colloqui in corso a Downing Street.

Starmer ha insistito, a margine dell’incontro, sull’importanza di “continuare a mostrare l’impegno di sostenere l’Ucraina” sino in fondo da un punto di vista sia politico, sia finanziario, sia di aiuto militare: aiuti che Zelensky non cessa d’invocare, sullo sfondo di una situazione bellica attuale non facile con la Russia, e che rappresenta il filo conduttore del tour europeo che fra oggi e domani lo porterà anche a Parigi (a colloquio con il presidente Emmanuel Macron), a Roma (per incontri con la premier Giorgia Meloni e poi con papa Francesco) e quindi a Berlino, ospite del cancelliere Olaf Scholz.

“Non si tratta solo dell’Ucraina – ha fatto eco da parte sua Rutte, unitosi al meeting di Londra fra Starmer e il presidente ucraino a Downing Street, assieme al ministro degli Esteri britannico David Lammy -, ma anche di difendere l’Occidente” e il modello “di sicurezza” rappresentato dalla Nato di fronte a Mosca.