Strage Mosca: Cremlino annuncia 11 arresti, fra cui 4 terroristi

2 minuti

(Keystone-ATS) Il direttore dei servizi di sicurezza russi Fsb ha riferito al presidente Vladimir Putin l’arresto di undici persone, tra cui quattro terroristi coinvolti nell’attentato al Crocus City Hall di Mosca. Lo fa sapere il servizio stampa del Cremlino, citato dalla Tass.

In precedenza il capo della commissione per la politica dell’informazione della Duma di Stato Alexander Khinshtein aveva dichiarato che le forze dell’ordine hanno arrestato due presunti sospetti per l’attacco terroristico al Crocus: “Secondo le prime informazioni, l’auto dei sospettati è stata avvistata ieri sera vicino al villaggio di Khatsun, nel distretto di Karachinsky della regione di Bryansk. L’auto non si è fermata alla richiesta degli agenti di polizia e ha cercato di fuggire”, ha scritto su Telegram Khinshtein.

Secondo il suo resoconto, l’auto si è ribaltata durante l’inseguimento. “Uno dei terroristi è stato arrestato sul posto e gli altri sono fuggiti nella foresta. Un secondo sospettato è stato trovato e arrestato in un’operazione di ricerca alle 3,50 del mattino. Le ricerche degli altri proseguono”, ha aggiunto. Khinshtein ha detto che sono stati sequestrati una pistola, una cartuccia per fucile d’assalto AKM e passaporti tagiki.

Intanto si è saputo che ci sono anche tre bambini tra le vittime dell’attacco terroristico, secondo l’elenco diffuso questa mattina dall’autorità sanitaria locale, scrive la Tass. Altre 121 persone, tra cui tre bambini, rimangono ricoverate in ospedale.