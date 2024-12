Stuprò e uccise una bimba, giustiziato un uomo in Missouri

Keystone-SDA

Christopher Collings, 49 anni, è stato giustiziato nella prigione di stato di Bonne Terre, in Missouri, per violenza sessuale e omicidio di una bambina di 9 anni nel 2007.

(Keystone-ATS) Collings è stato condannato per omicidio di primo grado per aver stuprato e strangolato Rowan Ford. In un comunicato stampa lo scorso aprile, il procuratore generale statale Andrew Bailey ha dichiarato: “La giuria ha riscontrato che Collings ha torturato la vittima in un modo vile, orribile e disumano”. Secondo il Death Penalty Information Center, nel 2023 il Missouri è il terzo stato americano con il maggior numero di esecuzioni; quella di ieri è stata la quarta esecuzione del 2024 e la 23ma negli Stati Uniti quest’anno.