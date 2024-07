Sunrise: fatturato praticamente stabile, aumento clientela

(Keystone-ATS) Giro d’affari praticamente stabile nel secondo trimestre per Sunrise, che ha visto invece crescere la clientela.

Il fatturato del secondo più importante gruppo telecom svizzero è cresciuto dello 0,5% a 737,5 milioni di franchi, ha comunicato oggi Sunrise. L’azienda ha registrato un aumento netto di 31’000 abbonamenti nel settore postpaid e di 5000 abbonamenti a Internet.

L’utile operativo lordo (Ebitda) è progredito dello 0,9% rispetto all’anno precedente, a 260,3 milioni. La performance finanziaria di Sunrise è in linea con le attese della direzione.

Nel dettaglio, le entrate degli abbonamenti di telefonia mobile sono aumentati del 2% a 301,7 milioni. La crescita è stata trainata in particolare dalla riduzione dei tassi di cancellazione. I ricavi della telefonia fissa sono invece scesi del 2,7% a 279,1 milioni di franchi. Questo calo è attribuibile alla diminuzione delle entrate mensili degli abbonamenti, dovuta in particolare all’aumento generale dei prezzi di un anno fa.

Nel settore professionale (B2B), Sunrise Business ha conquistato clienti prestigiosi: dopo l’annuncio dell’accordo con Migros nel primo trimestre, l’operatore ha concluso un altro contratto di telefonia fissa delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) nel secondo trimestre. Inoltre, ha rinnovato il contratto con la Posta Svizzera per i servizi di telefonia fissa e mobile di tutte le società e le filiali del gruppo. In questo settore il giro d’affari è aumentato del 5,9% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 149,1 milioni.

L’impresa è fiduciosa e conferma gli obiettivi per l’intero anno.”L’effetto dell’aumento dei prezzi non si farà più sentire nella seconda metà dell’anno. Tuttavia, ci aspettiamo effetti positivi dall’ottimizzazione dei costi e dalla maggiore fedeltà dei clienti”, indica il Ceo André Krause citato nel comunicato.

I preparativi in vista del ritorno in borsa (IPO) proseguono come da programma, viene indicato. Ulteriori dettagli dovrebbero essere forniti il 9 settembre.