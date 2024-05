Sunrise promette 240 milioni di dividendi per sedurre investitori

2 minuti

(Keystone-ATS) In vista del suo ritorno alla Borsa svizzera, Sunrise tenta di sedurre gli investitori, promettendo loro dividendi per almeno 240 milioni di franchi all’anno. Il pagamento avverrà una volta completata la separazione dalla società madre Liberty Global.

L’importo pagato agli azionisti aumenterà nel tempo, ha promesso il CEO della multinazionale anglo-americana Liberty Global, Mike Fries, durante una conferenza negli Stati Uniti. Gli analisti stimano il valore della controllata Sunrise a circa 8 miliardi di franchi, ha dichiarato il direttore finanziario (CFO) Charles Bracken.

L’operatore di telecomunicazioni zurighese peserebbe quindi 11 dollari sul corso delle azioni di Liberty Global, pari a 16 dollari, secondo i calcoli degli analisti finanziari. “Non commentiamo queste cifre, ma (…) sembra molto”, ha sottolineato Fries. Per il CFO Bracken, le azioni del gruppo anglo-americano sono invece sottovalutate e dovrebbero essere scambiate a 25 dollari.

Sunrise dovrebbe fare il suo ritorno alla Borsa svizzera in autunno. I preparativi sono a buon punto, ha sottolineato ieri il CEO André Krause, durante la presentazione dei dati trimestrali. La quotazione avverrà attraverso uno spin-off, piuttosto che con l’emissione di azioni e la raccolta di fondi, come spesso accade con gli ingressi in borsa (IPO).

Le nuove azioni Sunrise saranno attribuite agli azionisti di Liberty Global, che potranno decidere o meno di rimanere investitori. Il gruppo con sede a Glattbrugg (ZH) riacquisterà così la sua libertà quattro anni dopo l’acquisizione da parte del gigante anglo-americano. Dal punto di vista operativo, Sunrise sarà completamente separata da Liberty Global. Quest’ultima intende investire 1,5 miliardi di franchi per ridurre il debito della sua futura ex controllata.