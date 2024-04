Suva, le frodi assicurative sono in aumento

(Keystone-ATS) Aumentano le frodi assicurative presso la Suva: nel 2023 l’istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni ha esaminato 2969 segnalazioni e in 939 casi i sospetti si sono rivelati fondati, un numero in progressione del 16% rispetto all’anno precedente.

L’individuazione di queste situazioni ha permesso di risparmiare 32,6 milioni di franchi.

“Contrastando le frodi assicurative vogliamo tutelare chi paga i premi in modo onesto: per questo abbiamo adottato una politica di tolleranza zero”, afferma Roger Bolt, responsabile delle attività anti-raggiro, citato in un comunicato odierno. Istituito nel 2007, il servizio contro le truffe ha finora sgravato la Suva per oltre 272 milioni di franchi.

La Suva svolge regolarmente revisioni delle imprese: se rileva anomalie, le analizza con attenzione. Così facendo può individuare gli abusi con sufficiente anticipo. In caso di infortunio l’istituto effettua pagamenti soltanto se sussiste la copertura assicurativa e se la dinamica di quanto successo è chiarita. Se vi sono sospetti fondati la Suva può ricorrere, come ultima ratio, anche a investigatori assicurativi.