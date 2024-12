Svizzeri sborsano 159 franchi per beni che costano 100 nell’Ue

Keystone-SDA

Gli svizzeri devono sborsare 159 franchi per beni e servizi che nell'Unione europea costano in media 100 franchi.

(Keystone-ATS) Lo rivelano gli ultimi dati sulla parità del potere d’acquisto, calcolati su un paniere del 2023 e pubblicati oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST).

Al secondo posto fra i paesi più cari del vecchio continente figura l’Islanda (149 franchi), al terzo la Danimarca (132). La Germania è a 112, la Francia a 109 e l’Italia a 96, con un area Euro che è in media a 105. I paesi più a buon mercato sono Turchia (44 franchi), Macedonia Settentrionale (50) e Bosnia Erzegovina (55).

Alcune singole categorie analitiche differiscono in maniera netta da queste medie. I valori più elevati rispetto al valore di riferimento di 100 dell’Ue sono stati registrati per i servizi ospedalieri (310), l’istruzione (275), nonché i servizi sanitari e spese per la salute (226). Il valore più basso è quello delle apparecchiature audiovisive, fotografiche e informatiche (103), che rimane superiore alla media europea.