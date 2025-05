Swatch: voleva portare aria fresca, ma non è stato eletto nel Cda

Keystone-SDA

Voleva portare una ventata di aria fresca ai vertici di Swatch, ma la famiglia Hayek ha fatto blocco contro di lui: l'investitore americano Steven Wood non è riuscito ad entrare nel consiglio di amministrazione (Cda) del colosso orologiero.

3 minuti

(Keystone-ATS) La sua candidatura è stata respinta con il 79,2% dei voti dall’assemblea generale degli azionisti svoltasi oggi. L’elezione era ritenuta poco probabile già alla vigilia, visto che gli Hayek controllano – con un quarto del capitale – il 43% dei voti della società.

Fondatore e direttore dell’impresa newyorkese GreenWoods Investors, che ha una quota dello 0,5% di Swatch, Wood prima dell’assemblea aveva criticato nei media il fatto che i detentori di azioni al portatore di Swatch (quindi non le nominative) non avessero mai avuto la possibilità di eleggere il proprio rappresentante. A suo avviso questo sarebbe contrario al Codice delle obbligazioni e alla giurisprudenza del Tribunale federale.

Swatch aveva replicato che il gruppo agisce “nel pieno rispetto di tutte le leggi e i regolamenti nazionali applicabili e in conformità con gli statuti della società”. Il rappresentante ufficiale degli azionisti al portatore è l’ex presidente della Banca nazionale svizzera (BNS) Jean-Pierre Roth. Il Cda di Swatch aveva anche specificato nell’ordine del giorno dell’assemblea come fosse a suo dire importante che i membri dell’organo di vigilanza siano di nazionalità elvetica e abbiano il loro centro di vita in Svizzera, ciò che non è il caso per Wood. Per di più l’americano veniva rifiutato in quanto persona coinvolta in un gruppo internazionale di armamento, essendo nel Cda dell’azienda italiana Leonardo, “a causa dei rischi di reputazione che ciò comporta”.

In vista dell’assemblea generale annuale, pure ISS e Glass Lewis – società che supportano gli investitori istituzionali nelle decisioni di voto alle assemblee societarie, fornendo analisi e raccomandazioni su governance, sostenibilità e altri temi chiave per la gestione responsabile degli investimenti – avevano espresso preoccupazioni in merito all’indipendenza del Cda. Avevano pertanto raccomandato che non venisse rinnovato il mandato a Nayla Hayek, presidente di lunga data del consiglio d’amministrazione, e al Ceo di Swatch Nick Hayek o al figlio di Nayla, Marc Hayek. Tutti sono stati però oggi rieletti.

Le novità odierne non sono state apprezzate in borsa: l’azione al portatore – il titolo di riferimento per gli analisti – nel pomeriggio perdeva circa il 2%. Sull’arco di un anno la performance è del -24%.