Swiss: aumento degli stipendi del 2% per il personale di terra

Keystone-SDA

Buste paga più pesanti in vista per il personale di terra di Swiss: in tale segmento la compagnia aerea aumenterà l'anno prossimo la massa salariale del 2%, con un ritocco di almeno 100 franchi al mese per un posto a tempo pieno.

(Keystone-ATS) La società si è accordata in tal senso con i partner sociali SEV-GATA, VPOD e la Società impiegati di commercio Svizzera (SIC), informano le sigle sindacali in comunicati distinti.

“Questo accordo salariale è accettabile, anche se attualmente Swiss ha un successo tale che potrebbe permettersi di condividerlo più generosamente con il personale”, afferma Philipp Hadorn, presidente di SEV-GATA, il settore del trasporto aereo del Sindacato del personale dei trasporti SEV, citato in una nota. “Potrebbe e dovrebbe rimediare a Natale”.

“Questa volta il clima negoziale è stato costruttivo e orientato alla soluzione”, aggiunge il sindacalista. A differenza dell’anno scorso, quando secondo i rappresenti dei lavoratori la direzione si era mostrata meno disponibile, malgrado i risultati record.

“L’esito dei negoziati è un segno di apprezzamento urgente e necessario per il personale di terra”, afferma da parte sua Michael Horvath, responsabile settoriale di SIC menzionato in un comunicato della sua organizzazione. “Swiss è tornata a svolgere la sua funzione di modello come attore importante nel trasporto aereo”.

A titolo di inquadramento della notizia può essere menzionato il fatto che i vari attori economici che pubblicano previsioni (a titolo d’esempio Seco, Ocse, KOF, Economiesuisse, UBS, Fondo monetario internazionale e altri ancora) pronosticano che nel 2024 il rincaro si attesterà a valori compresi fra l’1,1% e l’1,7%; per quanto riguarda il 2025 le stime si muovono in una fascia fra lo 0,5% e l’1,4%.