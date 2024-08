Swiss: la nuova prima classe causa problemi di equilibrio

(Keystone-ATS) I nuovi sedili di prima classe di Swiss sono troppo pesanti e causano problemi di equilibrio negli aerei. La compagnia aerea prevede quindi di installare piastre di piombo per correggere il baricentro negli apparecchi interessati a partire dall’inverno 2025.

Interpellata oggi da Keystone-ATS, la portavoce di Swiss Meike Fuhlrott ha confermato una notizia in tal senso riportata dai giornali del gruppo editoriale “CH Media”. Nell’industria aeronautica si delinea una tendenza che dà maggiore importanza alla sfera privata in prima classe e in business class.

Di conseguenza, i sedili diventano più pesanti rispetto al passato. Allo stesso tempo i sedili della classe economica diventano sempre più leggeri. “Questo differente sviluppo del peso comporta uno spostamento del centro di gravità dell’aereo”, ha detto Fuhlrott.

Poiché la prima classe e la business class si trovano generalmente nella parte anteriore dell’aereo, questo viene “appesantito a livello del naso”.

Alcuni tipi di aerei sono particolarmente colpiti da questa evoluzione. Per Swiss, si tratta dell’Airbus A333: ecco perché in questo caso è “indispensabile” un impianto fisso per la regolazione del peso.

Ogni nuovo sviluppo porta con sé nuove sfide. All’inizio si ha a disposizione solo una stima del peso: quello finale – ha precisato la portavoce di Swiss – è determinato solo dopo l’istallazione nell’aereo dei sedili e della cabina.

Le lastre di piombo aggiungeranno peso, aumentando il consumo di carburante e quindi le emissioni di CO2. Riguardo alla compatibilità ambientale, Fuhlrott osserva che “i desideri dei clienti, la redditività e la compatibilità ambientale devono essere armonizzati” nell’ulteriore sviluppo del prodotto.

“È in questo ambito conflittuale che ci stiamo muovendo” ha aggiunto la portavoce, sottolineando che Swiss, per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di CO2 entro il 2050, attua “una moltitudine di misure innovative”.

Fuhlrott respinge inoltre i timori secondo i quali il carico aggiuntivo non permetterebbe più di raggiungere direttamente alcune destinazioni a lungo raggio. “L’accessibilità dell’attuale portafoglio di destinazioni è ancora garantita”, ha assicurato.

Il concetto della nuova prima classe, chiamato “Swiss Senses”, sarà introdotto sugli aerei Swiss a partire dal 2025. Secondo il sito internet della compagnia aerea, il nuovo concetto di suite promette “privacy assoluta” ai passeggeri dei voli a lungo raggio.