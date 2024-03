Swisscom, Consiglio federale fissa paletti e dà il suo benestare

(Keystone-ATS) Pur fissando dei paletti, il Consiglio federale dà il suo benestare all’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, un’operazione che costerà 8 miliardi di euro (7,7 miliardi di franchi) all’operatore telecom di proprietà per il 51% dalla Confederazione.

Il governo è stato informato tempestivamente in merito all’intenzione di acquisto, ha indicato oggi l’esecutivo. Il Consiglio federale ha constatato che l’operazione “non è contraria ai suoi obiettivi strategici” e ha stabilito diverse condizioni (non specificate nel comunicato) per l’attenuazione dei rischi. Swisscom ha confermato di soddisfarle tutte.

“Una delle aspettative più importanti espresse dal Consiglio federale riguarda la separazione strutturale e organizzativa tra le attività in Italia e quelle sul suolo elvetico”, si legge nella nota. “Il divieto per Swisscom di riprendere mandati nell’ambito del servizio universale all’estero rimane valido. La decisione di procedere all’operazione è di competenza esclusiva e responsabilità del consiglio di amministrazione di Swisscom”.

Indipendentemente dagli ultimi passi nel corso dell’anno corrente la strategia della Confederazione nei confronti di Swisscom verrà presa in esame, così come previsto dai principi sul governo d’impresa dell’autorità federale. “Questo esame comprende le questioni connesse alla privatizzazione o alla privatizzazione parziale dell’impresa”, fa sapere il governo.