Swisscom: fatturato marcia sul posto, utile in lieve calo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Fatturato quasi perfettamente stabile e utili in lieve calo per Swisscom nel primo semestre.

Il principale operatore telecom svizzero ha realizzato un fatturato di 5,5 miliardi di franchi (+0,1% su base annua), un risultato operativo Ebit di 1,1 miliardi (-2,4%) e un utile netto di 836 milioni (-1,4%),.

“Sono personalmente soddisfatto dell’andamento degli affari, in linea con le attese”, afferma il Ceo Christoph Aeschlimann, citato in un comunicato odierno. “Swisscom procede nella giusta direzione e conferma le previsioni per l’esercizio 2024”.

Il manager si dice anche particolarmente contento per i semestrali della controllata italiana Fastweb e fa sapere che l’acquisizione di Vodafone Italia (le cui attività verranno poi fuse con quelle di Fastweb) “procede come da programma”. Il consiglio di amministrazione di Swisscom ha nel frattempo nominato Walter Renna, attuale Ceo di Fastweb, quale presidente della direzione designato della futura società.

Per conoscere la reazione della borsa alle novità odierne bisognerà attendere l’apertura del mercato alle 09.00. L’azione Swisscom dall’inizio di gennaio ha guadagnato il 6%, ma sull’arco di un anno la performance è del -4%.