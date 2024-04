Swisscom punta su vendita assicurazioni, arrivano nuove offerte

(Keystone-ATS) Swisscom amplia la sua gamma di prodotti assicurativi.

Oltre alle polizze per i dispositivi elettronici e la sicurezza informatica il gruppo di telecomunicazioni venderà in futuro anche contratti per assicurare le attività nel tempo libero, la mobilia domestica, la responsabilità civile o la cauzione degli affitti.

A tal fine la società controllata per il 51% dalla Confederazione collabora con i gruppi Zurich, Axa e European Travel Insurance ERV, hanno indicato i responsabili oggi davanti ai media a Zurigo. Swisscom non diventerà quindi una compagnia assicurativa, ma solo un intermediario: i clienti potranno stipulare polizze attraverso il loro conto online My Swisscom e il pagamento avverrà tramite la normale fattura.

Entro la fine dell’anno sono previsti altri prodotti dello stesso tipo. L’impresa intende in particolare rendere disponibili assicurazioni relative alla protezione giuridica, ai viaggi e ai veicoli a motore.