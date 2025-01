Tempesta di neve nel sud e nell’est USA, disagi per i trasporti

Keystone-SDA

Los Angeles brucia, mentre il sud e la costa est degli Stati Uniti sono al gelo con scuole chiuse, voli cancellati e temperature sotto lo zero.

1 minuto

(Keystone-ATS) In Georgia, gli Atlanta Hawks hanno rinviato la partita di basket contro gli Houston Rockets, a causa delle condizioni meteo, mentre i principali aeroporti dell’area, tra cui Atlanta e Charlotte, sono stati costretti a cancellare centinaia di voli: a mezzogiorno di sabato, le 18 in Svizzera, erano stato già annullati più di 300 voli in entrata e in uscita dall’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, mentre quasi 500 erano in ritardo, secondo la piattaforma FlightAware. Più di 200 voli da e per Charlotte erano stati cancellati, mentre quasi altri 200 erano in ritardo.