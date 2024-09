TG: auto esce di strada e finisce sui binari, linea interrotta

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Ieri sera a Sirnach (TG), verso le 19:00, un’auto è uscita di strada, terminando la propria corsa capovolta sul tetto lungo i binari della rete ferroviaria. Le persone a bordo della vettura -il conducente 41enne e tre bambini – sono rimaste leggermente ferite.

La macchina ha sfondato la barriera di protezione al lato delle carreggiata prima di precipitare in una scarpata per circa otto metri, ha dichiarato oggi una portavoce della polizia cantonale turgoviese, interpellata dall’agenzia di stampa Keystone-ATS, confermando quanto riportato in precedenza dal portale online del Blick.

L’uomo alla guida e i tre passeggeri di 10, 15 e 16 anni, hanno riportato lesioni di minore entità, ha aggiunto, precisando che il veicolo è andato completamente distrutto. Nell’incidente è stata danneggiata anche la linea elettrica dell’infrastruttura ferroviaria. La tratta in questione tra Wil (SG) e Münchwilen (TG) rimarrà chiusa fino a domani sera, ha indicato la compagnia Appenzeller Bahnen sul proprio sito internet. Tra Frauenfeld e Wil circoleranno autobus sostitutivi.