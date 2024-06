TI: Vallemaggia, tre morti dopo frana, ancora un disperso

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Tre persone sono morte e un’altra risulta dispersa dopo le intemperie che hanno colpito nella notte la Vallemaggia. Lo comunica la polizia ticinese.

In relazione a una frana caduta in zona Fontana, in Val Bavona, in mattinata sono state recuperate dai soccorritori della Rega due salme, si legge in una nota. Un terzo corpo è poi stato rinvenuto in seguito, hanno informato le forze dell’ordine nel pomeriggio.

Tutti i cadaveri sono attualmente in fase di identificazione. Sono inoltre ancora in corso le ricerche di una quarta persona, che manca all’appello in un’altra valle laterale della Vallemaggia, la Val Lavizzara.

Nel corso di un incontro con i media, la polizia ha indicato che la zona interessata dal maltempo è molto vasta. L’alta Vallemaggia è attualmente isolata, con il ponte di Visletto (frazione del comune di Cevio) che è crollato nella notte. Le operazioni di salvataggio delle persone rimaste bloccate sono problematiche a causa dei gravi danni provocati dalla furia degli elementi e anche le comunicazioni sono al momento fuori