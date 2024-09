Tifone Yagi, in Vietnam 63 morti e 40 dispersi

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) È di 63 morti e 40 dispersi il bilancio in Vietnam del devastante tifone Yagi, che ha colpito il Paese dopo il suo passaggio in Cina, dove aveva giù provocato almeno due vittime e una novantina di feriti.

Il tifone si è abbattuto sul Paese sabato con venti superiori a 149 chilometri orari, diventando il più potente che abbia colpito il Vietnam settentrionale negli ultimi 30 anni.

Il suo passaggio ha fatto crollare ponti, ha sollevato i tetti degli edifici, ha danneggiato numerose fabbriche ed ha provocato alluvioni e decine di frane diffuse.

Il nord del Paese, densamente popolato e importante centro di produzione per le aziende tecnologiche globali – tra cui la Samsung – è ora alle prese con inondazioni “storiche”, hanno affermato i meteorologi. Le autorità hanno emesso allarmi contro alluvione e frane per 429 Comuni in 17 province settentrionali.