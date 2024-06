Traffico: più posti in treno, forse camion di notte sull’A2, Rösti

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Per far fronte all’emergenza traffico causata dalla chiusura dell’autostrada A13 in Mesolcina, le FFS aumenteranno in modo sensibile l’offerta lungo l’asse nord-sud.

Una sospensione del divieto di circolazione notturno dei camion è invece stata scartata, ma un allentamento tra Bodio ed Erstfeld (UR) è immaginabile. Lo ha detto il consigliere federale Albert Rösti in conferenza stampa

All’inizio dell’incontro con i media, che si è tenuto al Bernerhof, il ministro dei trasporti ha ricordato come due persone siano ancora disperse. Ha poi espresso il cordoglio alle famiglie delle vittime a nome del Consiglio federale.

Il ministro dei trasporti ha poi riassunto le misure già decise ed annunciate ieri per far fronte alla chiusura della A13. Malgrado i provvedimenti presi, non sarà tuttavia possibile evitare la formazione di colonne. Per questo motivo Rösti ha lanciato un appello a utilizzare il treno a chi vuole valicare il San Gottardo. E a tal proposito, ha annunciato il ministro dei trasporti, le FFS metteranno a disposizione 11’000 posti supplementari il prossimo week-end.

Concernente le merci: Rösti ha sottolineato come il divieto di circolazione notturno e domenicale per i camion verrà mantenuto. Un suo allentamento avrebbe l’effetto contrario di quanto auspicato, dato che non farebbe altro che attirare maggior traffico dall’Europa.

Una misura in tale ambito è però allo studio: l’Ufficio federale delle strade (USTRA) sta esaminando la possibilità di autorizzare il trasferimento notturno dei camion dal centro di controllo situato a sud delle Alpi (a Bodio, ndr.) a quello collocato a nord (a Erstfeld, ndr.). La misura interesserebbe 450 mezzi pesanti per direzione, che attualmente trascorrono la notte nei due centri di controllo, ha precisato il direttore dell’USTRA Jürg Röthlisberger.

Interrogato sulla data della riapertura parziale dell’A13 – una corsia per senso di marcia – Rösti si è limitato a dire “luglio”. Per avere una indicazione bisognerà attendere una settimana-dieci giorni. “Ci vuole un po’ di pazienza”, ha detto il consigliere federale.