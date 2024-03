Traffico stradale: da aprile, nuove norme per i veicoli

2 minuti

(Keystone-ATS) Norme supplementari verranno applicate ai veicoli dal 1° aprile. Le nuove auto dovranno essere dotate di sistemi di assistenza alla guida e di un registratore di dati sugli incidenti, mentre le nuove e-bike veloci dovranno essere dotate di un tachimetro.

Con queste decisioni prese a fine dicembre, il Consiglio federale intende assicurarsi che i nuovi veicoli dispongano dei sistemi di sicurezza più recenti.

I sistemi di assistenza alla guida servono ad esempio ad avvertire in presenza di stanchezza e distrazioni, ma anche ad effettuare frenate d’emergenza automatiche in caso di pericolo. Essi assistono anche durante retromarce e manovre.

Protezione dei pedoni

Il miglioramento dei componenti della carrozzeria, anch’esso prescritto da lunedì 1° aprile, dovrebbe garantire un impatto meno violento in caso di incidente, proteggendo meglio pedoni e ciclisti.

I conducenti di camion e autobus devono avere un migliore campo visivo negli angoli ciechi della parte anteriore e laterale del veicolo. I pullman e gli autobus da turismo, dal canto loro, devono soddisfare requisiti più severi in termini di protezione antiribaltamento e antincendio.

Tachimetri per bici elettriche veloci

Le biciclette elettriche veloci dovranno essere equipaggiate di un tachimetro. Sono interessati tutti i modelli veloci con pedalata assistita fino a 45 km/h. In caso di guida senza questo apparecchio, è prevista una multa di 20 franchi.

L’obbligo di dotare le bici elettriche veloci di un tachimetro si applicherà inizialmente solo alle e-bike nuove vendute a partire da aprile, precisa il Touring Club Svizzero (TCS). I veicoli già in circolazione dovranno essere equipaggiati entro aprile 2027.

Prenotazioni obbligatorie

Inoltre, la prenotazione obbligatoria per le bici nei treni Intercity è nuovamente in vigore da questo weekend. Essa sarà valida fino a fine ottobre, dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi, ma si applica tutti i giorni sulle tratte in cui l’offerta di posti è limitata, ovvero sulle linee fra Losanna e Olten nonché sull’asse Basilea/Zurigo-Ticino, precisa l’Associazione traffico e ambiente (ATA).