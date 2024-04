Trovate vicino ad Atene 314 bombe della II guerra mondiale

1 minuto

(Keystone-ATS) Durante i lavori edilizi presso l’ex complesso aeroportuale di Ellinikon, a sud di Atene, sono state rinvenute 314 bombe della Seconda guerra mondiale.

In conferenza stampa, il sindaco dell’insediamento di Ellinikon, Giannis Konstantatos, ha affermato che si tratta di un deposito di ordigni di fabbricazione tedesca sepolto a una profondità di due metri sotto un complesso di edifici in disuso, tra cui alcuni impianti sportivi costruiti per le Olimpiadi di Atene del 2004.

Lo smaltimento delle bombe è stato effettuato dalla squadra di sminamento dell’esercito ellenico, riporta Kathimerini, e non si sono verificate esplosioni o incidenti. Il campo di aviazione di Ellinikon ha ospitato per decenni una base militare statunitense, chiusa all’inizio degli anni Novanta.

Durante la Seconda guerra mondiale e l’occupazione nazista della Grecia, l’aeroporto fu bombardato dagli alleati. Fino al 2001, il sito ospitava l’aeroporto internazionale Ellinikon di Atene, prima che venisse chiuso e trasferito in una nuova sede. Il progetto di sviluppo urbano attualmente in corso prevede la creazione di un parco, diversi centri commerciali e hotel, e un casinò nei pressi della zona balneare di Glyfada, a sud della capitale. I lavori sono iniziati lo scorso anno e dovrebbero essere completati nel 2026.