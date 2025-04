Trump: dazi sono ‘cura’. Oggi vertice ministri commercio Ue

Keystone-SDA

Riapertura dei mercati in picchiata, sulla scia dei dazi di Trump. Il presidente americano e parla delle tariffe come una "cura necessaria", affermando che ora gli Usa sono "più forti" e che se qualche leader vuole trattare lui è aperto a farlo.

(Keystone-ATS) Poi accusa la Cina di aver fatto saltare l’accordo su TikTok per i dazi. Oggi a Lussemburgo vertice dei ministri Ue del Commercio.

“Questa settimana ho parlato con molti europei, asiatici, in tutto il mondo. Stanno morendo dalla voglia di fare un accordo” sui dazi, ha detto Donald Trump ai reporter a bordo dell’Air Force One.

“Ma – ha riferito – gli ho detto loro che non avremo deficit con i loro paesi. Non lo faremo perché, per me, un deficit è una perdita. Avremo surplus, o, nel peggiore dei casi, andremo in pareggio”.

Il presidente minimizza il panico sui mercati azionari causato dai nuovi dazi, paragonandoli a “una cura” destinata a curare i mali dell’economia americana. “A volte è necessario assumere farmaci per curarsi”.

“Cosa succederà ai mercati non sono in grado di dirlo. Ma il nostro Paese è molto più forte”. Alla domanda su quale fosse la sua soglia di caduta del mercato, il tycoon ha risposto così: “Penso che la sua domanda sia così stupida. Non voglio che vada giù nulla. Ma a volte devi prendere delle medicine per risolvere qualcosa”.