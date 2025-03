Trump estende lo stop di un mese sui dazi anche al Canada

Keystone-SDA

Donald Trump ha esteso lo stop di un mese sui dazi anche al Canada. Il presidente americano ha firmato nello Studio Ovale ordini esecutivi che rinviano di un mese l'imposizione dei dazi su Canada e Messico.

(Keystone-ATS) Le esenzioni si applicano ai beni che rientrano nell’accordo commerciale tra gli Stati Uniti e i suoi due vicini.

In precedenza il premier dell’Ontario Doug Ford aveva annunciato dazi del 25% sulle esportazioni di elettricità agli Stati Usa di Minnesota, Michigan e New York a partire dalla prossima settimana. “Da lunedì, applicheremo una tariffa del 25% sull’elettricità a 1,5 milioni di case e aziende in quei tre Stati”, ha detto Ford in un’intervista alla Cnn minacciando di interrompere le esportazioni di energia dell’Ontario negli Stati Uniti se i dazi di Donald Trump contro il Canada resteranno in vigore.