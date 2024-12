Trump nomina capo della Nasa un imprenditore-astronauta

Keystone-SDA

Donald Trump ha annunciato su Truth di aver nominato come capo della Nasa il 41enne Jared Taylor Isaacman, imprenditore, pilota, astronauta e filantropo.

3 minuti

(Keystone-ATS) È il fondatore di Draken International, una società con sede in Florida che addestra piloti per le forze armate Usa (la società gestisce una delle flotte più grandi al mondo di jet da combattimento privati) e il fondatore e Ceo di Shift4 Payments, un processore di pagamenti.

A settembre 2024, il suo patrimonio netto stimato era di 1,9 miliardi di dollari.

Trump ha anche nominato Adam Boehler come inviato speciale per gli ostaggi, con il grado di ambasciatore. Il presidente eletto ha ricordato che Boehler ha lavorato come negoziatore per gli Accordi di Abramo durante la prima amministrazione del tycoon. “Ha negoziato con alcune delle persone più toste del mondo, compresi i talebani, ma Adam sa che nessuno è più duro degli Stati Uniti d’America, almeno quando il presidente Trump è il leader”, ha scritto.

Il tycoon ha poi nominato Daniel P. Driscoll segretario dell’esercito. Ex soldato, dispiegato in Iraq, ed ex consigliere politico del vice presidente Jd Vance, Driscoll ha anche lavorato nel settore del venture capital. “Sarà un inarrestabile difensore dei nostri soldati e della nostra agenda”, ha detto il presidente eletto annunciando la nomina.

Un governo da oltre 9 miliardi

La prima volta che Donald Trump è stato eletto presidente degli Stati Uniti ha formato il governo più ricco della storia americana, con un patrimonio netto di totale poco più di 6 miliardi di dollari. Ma questa volta, se tutti i suoi candidati saranno confermati, supererà i 9 miliardi. E in realtà, spiega la rivista New Yorker, potrebbe essere molto più alto: aggiungendo Elon Musk e altri membri che non richiedono la conferma del Senato, il patrimonio netto supererebbe infatti i 340 miliardi di dollari. Per fare un paragone, il governo di Joe Biden secondo le stime di Forbes valeva meno di 120 milioni di dollari.

Tra i Paperoni scelti per la propria amministrazione c’è Scott Bessent, nominato segretario al Tesoro, finanziere di lunga data e fondatore della società di investimento Key Square Capital Management, oltre che direttore finanziario alla Soros Fund Management dal 2011 al 2015. Howard Lutnick, segretario al Commercio, è da tempo l’amministratore delegato della società di servizi finanziari privati Cantor Fitzgerald. E poi c’è Massad Boulos, consigliere per gli affari arabi e mediorientali (padre del marito della figlia di Trump, Tiffany), ricchissimo uomo d’affari libanese-americano.

Doug Burgum, segretario degli Interni, come ricorda Forbes ha fatto fortuna nel settore del software prima di diventare un politico, e ha un patrimonio netto di almeno 100 milioni di dollari, ma forse molto di più. Charles Kushner, prossimo ambasciatore Usa in Francia, suocero della figlia di Ivanka Trump, è invece il co-fondatore di Kushner Companies: a fine ottobre la società valeva 2,9 miliardi di dollari, e il patrimonio netto della famiglia Kushner per Forbes sarebbe di 7,1 miliardi di dollari.