Trump non esclude forza militare per Panama e Groenlandia

Keystone-SDA

Donald Trump non ha escluso l'uso della forza militare per un'eventuale riconquista del canale di Panama e per l'annessione della Groenlandia.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Non posso dare assicurazioni su nessuna delle due questione”, ha risposto Trump, quando un giornalista gli ha chiesto se avrebbe escluso “l’uso della forza militare militare o la coercizione economica” verso Panama-Groenlandia.

“Ma posso dire questo: ne abbiamo bisogno per la sicurezza economica. Il Canale di Panama è stato costruito per i nostri militari. Non ho intenzione di impegnarmi su questo adesso… potrebbe darsi che dovrò fare qualcosa fare qualcosa”, ha continuato Trump.

In merito alla questione groenlandese, ha aggiunto di valutare tariffe contro la Danimarca.

“La Groenlandia appartiene ai groenlandesi”, ha detto la premier danese Mette Frederiksen dopo le minacce di annessione dell’isola, che fa parte del territorio della Danimarca, da parte di Trump.