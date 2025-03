Trump sospende gran parte dazi al Messico fino al 2 aprile

Keystone-SDA

Donald Trump ha annunciato la sospensione di quasi tutti i dazi al Messico fino al prossimo 2 aprile.

(Keystone-ATS) “Dopo aver parlato con la presidente del Messico Claudia Sheinbaum, annuncia il presidente su Truth, “ho concordato che il Paese non sarà tenuto a pagare dazi su nulla che rientri nell’accordo commerciale fino al 2 aprile”.

Per quanto riguarda il Canada il premier canadese Justin Trudeau ha precisato che il Canada continuerà a essere in guerra commerciale con gli Stati Uniti per “il prossimo futuro”, anche se ci saranno “pause sui dazi in certi settori”. “Il nostro obiettivo resta quello di far rimuovere tutte le tariffe”, ha detto Trudeau.