Trump sospende tutti gli aiuti militari all’Ucraina

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti hanno sospeso tutti gli attuali aiuti militari all'Ucraina.

(Keystone-ATS) Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali la pausa durerà fino a quando il presidente Donald Trump non avrà determinato la buona fede dell’impegno di Kiev verso la pace.

La pausa riguarderà tutti gli aiuti militari che non sono al momento in Ucraina, incluse le armi in transito e quelle nelle aree di transito in Polonia, mette in evidenza l’agenzia Bloomberg citando un funzionario del ministero della difesa.

Lo stop temporaneo segue lo scontro fra Trump e Volodymyr Zelensky e il presidente americano ha ordinato al capo del Pentagono Pete Hegseth di eseguire la sua disposizione.

Trump sarà pronto a nuovi colloqui con Zelensky quando il presidente dell’Ucraina mostrerà il suo vero impegno a risolvere il conflitto con la Russia, ha dal canto suo detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance in un’intervista con Fox News. “Certo, la porta è aperta – ha sottolineato – quando Zelensky sarà disposto a parlare seriamente di pace”.

Il vicepresidente degli Stati Uniti si è detto fiducioso che il leader ucraino accetterà alla fine i colloqui di pace con la Russia dopo il fallito incontro con Donald Trump di venerdì.

Vance ha affermato che il presidente ucraino ha “mostrato un chiaro rifiuto di impegnarsi nel processo di pace” auspicato dal presidente americano. “Penso che Zelensky non fosse ancora pronto – ha detto – e penso, francamente, che non lo sia ancora, ma penso che prima o poi ci arriveremo. Dobbiamo farlo”.